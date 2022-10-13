Вашингтон, 13 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Отстыковка пилотируемого космического корабля Crew Dragon-4 от Международной космической станции (МКС) с четырьмя астронавтами на борту отсрочена до 14 октября из-за погоды в расчётном районе посадки, сообщает 13 октября Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

По утверждению агентства, причиной такого решения являются сильные ветры в районе приводнения корабля у побережья американского штата Флорида.

«NASA и SpaceX отказываются от отправки миссии Crew-4 с Международной космической станции 13 октября из-за прогноза сильных ветров в районе приводнения… Следующая возможность отстыковки ожидается не ранее 14 октября 17:35 мск», — указано в сообщении на сайте NASA.

На Землю в составе экипажа корабля должны вернуться астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти, которые прибыли на МКС 28 апреля.