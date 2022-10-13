Ульяновск, , 18:10 — REGNUM На два года предприниматель из Московской области лишен права участвовать в государственных и муниципальных закупках. Такое решение принято после того, как бизнесмен оставил ульяновский противотуберкулезный диспансер без куриных яиц, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ульяновским УФАС России рассмотрено заявление ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С. Д. Грязнова» о включении сведений в отношении предпринимателя из Московской области в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи с расторжением госконтракта в одностороннем порядке.

Заказчик и индивидуальный предприниматель заключили госконтракт на поставку свежих куриных яиц. Продукт был необходим заказчику для ежедневного приготовления пищи больным диспансера. Предприниматель систематически не поставлял товар, на который рассчитывал заказчик.

Комиссия ульяновского УФАС учла недобросовестные действия предпринимателя и включила сведения о нем в РНП сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, суды трех инстанций разбирались в иске по поводу того, кто в Ульяновской области обязан вывозить листву и скошенную траву. Кассация подтвердила незаконность отказа регионального «мусорного» оператора в вывозе старой листвы.

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