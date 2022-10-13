Шебекино, Белгородская область, 13 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Таможенный пункт пропуска в Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу 13 октября со стороны боевиков киевского режима. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Погранпереход в Шебекино

По данным властей, жертв и пострадавших нет.

«У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — отметил губернатор и поделился фотографиями с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в шебекинском горокруге от обстрела ВСУ 13 октября пострадало село Красное — снаряд упал на территорию местной школы.