Белград, 13 октября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Голосование Сербии за очередную антироссийскую резолюцию, принятую ГА ООН, показывает, что официальный Белград полностью вписался в антироссийскую повестку Запада. Такое мнение 13 октября высказала ИА REGNUM директор Центра геостратегический исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Напомним, что Сербия 12 октября в Генеральной Ассамблее ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на территории б. УССР. В этом документе содержится осуждение референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с РФ. Также Россия призывается «полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории [б. УССР] в рамках её международно признанных границ».

«Это не первый раз, когда Сербия поддержала антироссийскую резолюцию в ГА ООН. Ранее в Белграде была организована массовая акция протеста против голосования Сербии за резолюцию, осуждающую проведение российской специальной военной операции на территории [б. УССР]. Очевидно, что большинство граждан не поддерживает поведение властей, которые принимают решения о том, как Сербия будет голосовать в ООН по антироссийским резолюциям», — отметила Трифкович.

По её словам, большинство граждан Сербии недостаточно проинформировано о таких шагах властей, так как в СМИ, подконтрольных режиму, много дезинформации, а некоторые события не освещаются вовсе. Поэтому общественность получает информацию из тех СМИ, которые являются собственностью западных медийных холдингов, добавила Трифкович.

«Такие СМИ с большим удовольствием обсуждают подобные шаги Сербии, так как в их интересах переместить Сербию в группу стран, настроенных против России. Запад оказывает давление на другие страны, и это заметно по результатам последнего голосования в ГА ООН», — рассказала эксперт.

Трифкович напомнила, что Россия требовала организовать тайное голосование по резолюции, осуждающей проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях именно потому, что США за последние несколько десятилетий коррумпировали международные институты, в том числе ООН, и контролируют голосование стран, входящих в эту организацию.