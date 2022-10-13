Екатеринбург, 13 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Погибший при освобождении Донбасса студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов руководил студенческим отрядом охраны правопорядка. Об этом сообщает телеграм-канал образовательного учреждения.

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В частности, он следил за тем, чтобы преподаватели, сотрудники и студенты находились в безопасности во время массовых мероприятий. В УГГУ поступил по целевому направлению от комбината «Ураласбест». Молодой человек собирался пойти по стопам своего отца, который занимается на предприятии планированием ремонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван ушёл на спецоперацию добровольцем в июне. Он был стрелком-помощником гранатомётчика стрелкового батальона. А в сентябре рядовой Овсянов погиб на территории Донбасса.