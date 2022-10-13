Донецк, , 17:53 — REGNUM Наступает переломный момент в освобождении территории Донецкой Народной Республики от оккупации ВСУ, заявил 13 октября исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Флаг ДНР Цуканов М.В

По его мнению, включение в операцию новых сил уже сейчас позволяет чётче планировать будущие операции.

«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов», — сказал Пушилин.

При этом он отметил сильное воздействие на моральное состояние войск киевского режима ракетных ударов, нанесённых Вооруженными силами России с 10 октября.

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