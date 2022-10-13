Ярославль, , 17:46 — REGNUM Бывшего директора ярославского фонда капремонта Эдуарда Потапова осудили условно за злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Эдуард Потапов Http://yarmkd76.ru

Напомним, мужчина занимал пост директора Ярославского фонда капремонта с июля 2017 по август 2018 года. Обвинение было связано с тем, что он подписал акты выполненных работ по капремонту четырёх многоквартирных домов без фактического выполнения самих работ фирмой «Дельта Констракшн» в Ярославле, Тутаеве и Рыбинске.

В прокуратуре также отмечают, что Потапов достоверно знал, что работы сделаны либо некачественно, либо не выполнены вовсе. К слову, саму фирму в декабре 2019 года Ярославское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков, а юриста компании осудили за дачу заведомо ложного заключения. В 2020 году фирму признали банкротом.

Ущерб, причинённый региональному Фонду содействия капремонта многоквартирных домов области оценили в размере более 5 миллионов рублей. Однако, суд вынес достаточно мягкий приговор, назначив Потапову 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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