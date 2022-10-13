Челябинск, 13 октября 2022, 17:34 — REGNUM Пятеро мобилизованных жителей Челябинской области погибли в зоне специальной военной операции. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев», — отметили в пресс-службе. И выразили соболезнования родственникам погибших.
Все пятеро были призваны в армию из Коркинского поселения. Власти обещают оказать их близким всю необходимую помощь. Также семьям в ускоренном порядке выплатят по миллиону рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась и проводится в России с 21 сентября.