Львов, Украина, 13 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Две российские ракеты ударили по военному объекту ВСУ во Львовской области, сообщил 13 октября глава региональной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

По его словам, это было повторное попадание в указанный объект, назначение которого Козицкий не раскрывает.

«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — написал Козицкий.

Напомним, что с 10 октября по территории бывшей УССР, подконтрольной Киеву, наносятся массированные удары крылатыми ракетами различного типа.