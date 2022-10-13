13 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что французский лидер Эммануэль Макрон позволил главе киевского режима звонить ему по WhatsApp.

Оксана Переможенко, , 18:44 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон позволил Владимиру Зеленскому звонить ему на WhatsApp. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Артист Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Зеленского, он имеет тесные отношения с бывшим главой британского правительства Борисом Джонсоном, польским президентом Анджеем Дудой, а также с лидерами Латвии и Литвы. Он также отметил, что это те политики, которым он может позвонить.

«И Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp», — сказал он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский пытается продемонстрировать свою важность, что он, в частности, на равных с лидером Франции. Иные напомнили о тяге французского лидера к телефонным переговорам.

«Ну для Макрона потрещать пару часиков с кем угодно — любимое дело. Он и к Путину постоянно названивает. Сразу видно, ему нечем заняться…» — иронизирует Алена Н.

«Просто Путин перестал отвечать, а нужен собеседник…» — с сарказмом добавил Игорь.

«Зеленский реально думает, что кто-то из них считает его равным?» — не понимает Oksana.

«Хозяин разрешил звонить плакаться», — шутит Вовчик.

«Ключевое слово «разрешил», — смеется Ольга М.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Интернет-представительство Киевского террористического режима

«Чтобы ЦРУ подслушало», — прокомментировал RAY.

«Зеля уже не знает, чем ещё показать свою «важность». Ему же так хочется быть не нулём, не шутом, даже в президенты подался… «Червяк очень радовался тому, что мужики взяли его с собой на рыбалку»…» — пишет Alla B.

«Будет теперь звонить каждый вечер, а лягушатник будет ему сеанс психотерапии проводить, а напоследок петь колыбельную», — пошутил еще один участник обсуждения.

«На обычную связь денег нет?» — не понимает Ольга Васильевна.

«Ну все! Будет теперь названивать, жаловаться, клянчить деньги и оружие», — с сарказмом комментирует Natalya.

«Да он просто деньги на международных звонках экономит», — иронизирует «Россиянин».

«Вот оно достижение! А то мосты, метро, станции новые…» — не без сарказма написал Lisoid.

«Господин назвал меня любимой женой и разрешил звонить по «Ватсапп», — с юмором отреагировала Olga.

«Зря разрешил, надолго выслушивать требования Зели терпения не хватит. Через пару недель забанит или сменит номер телефона», — добавила «Гайка».

«Вот это да! Шавка может звонить шавке США по WhatsApp», — шутит Mariia.

«Вышли на новый уровень переговоров», — с сарказмом подытожила Irina.

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Напомним, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров указал на проблемы с безопасностью мессенджера WhatsАpp. По его словам, хакеры имеют возможность получить доступ к содержимому телефонов пользователей WhatsАpp.