Астана, 13 октября 2022, 17:36 — REGNUM Если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали о гибели мобилизованных из Челябинской области, то только по линии Минобороны РФ, сообщил 13 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о том, что пятеро призванных в рамках частичной мобилизации из коркинского военного комиссариата (Челябинская область) погибли, Песков сказал:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Челябинской области пообещало оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших.
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