Астана, , 17:36 — REGNUM Если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали о гибели мобилизованных из Челябинской области, то только по линии Минобороны РФ, сообщил 13 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя сообщения о том, что пятеро призванных в рамках частичной мобилизации из коркинского военного комиссариата (Челябинская область) погибли, Песков сказал:

«Я не знаю, если [президенту об этом] докладывали, то по линии Министерства обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Челябинской области пообещало оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших.

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