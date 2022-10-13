Песков ответил, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных
Астана, 13 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали о гибели мобилизованных из Челябинской области, то только по линии Минобороны РФ, сообщил 13 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Комментируя сообщения о том, что пятеро призванных в рамках частичной мобилизации из коркинского военного комиссариата (Челябинская область) погибли, Песков сказал:
«Я не знаю, если [президенту об этом] докладывали, то по линии Министерства обороны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Челябинской области пообещало оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших.