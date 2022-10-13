Сыктывкар, 13 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Александр Маскиев из Коми, погибший в ходе спецоперации, посмертно удостоен ордена Мужества. Об этом сообщает правительство республики.

Орден Мужества

Государственную награду приняла его вдова Екатерина.

«Саша не просил награды, но заслужил её. В час, когда Родина призвала, с мужеством отправился выполнять свой долг. Отдать свою жизнь ради других, не каждый на это способен!», — заявила она.

Александр Маскиев служил по контракту в 200-й Отдельной Мотострелковой Бригаде БВ СФ Мурманской области командиром боевой машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Вологодской области наградили участников СВО.