Челябинск, 13 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один местный житель попался на участии в деятельности религиозной экстремистской организации. Ему уже предъявили обвинение, сообщает областное управление СКР.

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По данным следователей, преступную деятельность гражданин осуществлял в в 2017–2021 годах. В частности, пропагандировал деятельность запрещённой в России организации для вовлечения людей в неё. Также вёлся сбор средств на обеспечение её деятельности.

Расследование уголовного дела уже находится в завершающей стадии. Оперативное его сопровождение ведут сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области выявили несколько граждан, причастных к этой организации.