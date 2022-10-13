Москва, , 17:22 — REGNUM Законопроект о создании правовой основы для функционирования агрегаторов на оптовом рынке электрической энергии и мощности внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В сопроводительных материалах указано, что законопроект позволит обеспечить применение агрегации спроса и предложения в электроэнергетике и решить проблемы ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями.

В частности, в документе дается определение и закрепляется правовой статус агрегаторов управления изменением режима потребления электрической энергии, а также вводится новая разновидность услуг — услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Законопроект также наделяет российское правительство правом установить порядок организации и проведения отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления.

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