Петрозаводск, 13 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Власти Карелии поддержат семьи мобилизованных жителей единовременной денежной выплатой в размере 50 тыс. рублей, сообщил 13 октября глава республики Артур Парфенчиков.

t. me/AParfenchikov Семья мобилизованного

Кроме того, власти региона готовы оказать помощь несовершеннолетним детям, в том числе родившимся после призыва отца на службу по мобилизации, а также совершеннолетним детям — студентам-очникам до 23 лет.

«Помощь получат как родные дети, так и усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы», — добавил Парфенчиков.

Также не останутся без внимания жены мобилизованных, срок беременности которых на момент получения повестки супругом составляет не менее 22 недель.

«Сейчас минсоцзащиты определяет перечень необходимых документов. Обратиться за выплатой нужно будет в центры социальной работы по месту жительства», — подытожил глава Карелии.