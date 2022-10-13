Казань, , 17:30 — REGNUM В 2022 году сезон активности клещей начался в Татарии 12 апреля. За это время в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей обратились 10 036 человек, что в 1,6 раз выше аналогичного показателя прошлого года и выше среднемноголетнего уровня на 14,5%, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По состоянию на 12 октября, случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом в Татарии не регистрировались, иксодовым клещевым боррелиозом заболело 35 человек, что в 1,5 раза превышает показатель 2021 года.

Порядка 40% присасывания клещами произошло в лесах и лесных массивах; 28,4% — на садово-дачных участках; 14,3% — в личных хозяйствах; 11% — в луговой зоне; 4,3% — в местах массового пребывания населения, парках и скверах; 2,7% — за пределами республики.

Всего в 2022 году исследовано 2735 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 872 особях (32%), возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выделен. Из объектов внешней среды исследовали 80 клещей — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 9 клещах (11,25%).

Противоклещевые обработки проведены на площади более 2217,1 га (113% от плана).

Против клещевого вирусного энцефалита вакцинированы 2106 человек, ревакцинированы 3528 жителей. Противоклещевой иммуноглобулин получили 2254 человека, в том числе 913 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала сезона активности клещей к врачам обратился 1521 пострадавший от нападения клещей, в том числе 568 детей.

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