Архангельск, , 17:15 — REGNUM К концу 2022 года средняя заработная плата педагогов Архангельской области превысит 52 тысячи рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Педагог Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, темпы роста средней заработной платы педагогических работников региона опережают общероссийские показатели. Так, в сравнении с 2018 годом в прошлом году, например, зарплата учителей выросла на 22,9 процента, тогда как в целом по России этот рост составил 17,9 процента. Нагрузка педагогических работников при этом, по утверждению замминистра, осталась неизменной.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Архангельской области на 2023 год предусмотрели средства на повышение зарплат.