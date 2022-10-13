Архангельск, 13 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. К концу 2022 года средняя заработная плата педагогов Архангельской области превысит 52 тысячи рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

По данным ведомства, темпы роста средней заработной платы педагогических работников региона опережают общероссийские показатели. Так, в сравнении с 2018 годом в прошлом году, например, зарплата учителей выросла на 22,9 процента, тогда как в целом по России этот рост составил 17,9 процента. Нагрузка педагогических работников при этом, по утверждению замминистра, осталась неизменной.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Архангельской области на 2023 год предусмотрели средства на повышение зарплат.