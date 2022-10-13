Донецк, 13 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Мирный житель Петровского района Донецка погиб в результате артиллерийского обстрела, устроенного боевиками ВСУ, еще один человек получил ранения, сообщил 13 октября глава муниципалитета Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка

«В результате обстрела Петровского района погиб мужчина 1956 года рождения. Кроме того, один человек получил ранение. Информация уточняется», — написал глава Донецка.

Ранее Кулемзин сообщил, что 13 октября под обстрелом ВСУ погиб мирный житель Кировского района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие города Донбасса из тяжёлой артиллерии.