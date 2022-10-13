Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге к концу октября 2025 года планируют подготовить предпроектную документацию строительства участка строящейся Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии метрополитена — от станции «Полюстровский проспект-1» до станции «Ручьи» с электродепо «Ручьи». Это следует из опубликованных 14 октября материалов государственной закупки.

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Конкурс на поиск исполнителя объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Стоимость предстоящих работ в ведомстве Смольного оценили в 80,6 млн рублей. В эту сумму входят услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ выделило властям Петербурга инфраструктурный бюджетный кредит на общую сумму 8 млрд 11 млн 267 тыс. рублей. Он предназначен на продолжение строительства двух линий метрополитена — Красносельско-Калининской (шестой) линии — от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» и участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» и Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метрополитена — от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от станции «Спасская» до станции «Большой проспект»).

Кроме того, КРТИ подвел итоги конкурсных процедур на выполнение работ по планировке территории для размещения будущего электродепо «Ладожское» проектируемой кольцевой линии Петербургского метрополитена.

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