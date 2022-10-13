Белгород, 13 октября 2022, 17:12 — REGNUM Две автоцистерны с водой направлены на улицу Губкина в Белгороде, где при обстреле ВСУ 13 октября был повреждён многоквартирный дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Белоблводоканала».
В повреждённом доме на время обследования отключено отопление, электроэнергия и водоснабжение. Жильцы могут при необходимости набрать воду для хозяйственно-бытовых нужд из цистерн.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным в МКД повреждена одна квартира, уголовное дело по факут обстрела Белгорода поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин.