Ярославль, , 17:44 — REGNUM Новым директором Ярославского театра юного зрителя назначили Дмитрия Стрекалова. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Дмитрий Стрекалов yarregion.ru

До июля 2022 года Дмитрий Стрекалов возглавлял театр кукол. Свою должность он занимал более 30 лет. Летом о причинах своего ухода Стрекалов отвечал уклончиво: «Мудрые люди говорят: лучше уйти на час раньше, чем на минуту позже». Однако стоит отметить, что уход директора совпал с началом капремонта здания, где соседствуют театр кукол и ТЮЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре с должности директора ярославского ТЮЗа отстранили Наталию Прокину. Причиной для расторжения трудового договора, по словам руководства регионального депкульта, послужили недостаточные компетенции Прокиной в реализации проекта капремонта здания театра. Тогда за руководителя вступился коллектив ТЮЗа — сотрудники обратились к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой объяснить столь внезапную отставку. После проверок группы «Губернаторского контроля», прокуратуры и других контрольно-надзорных органов решение о смене менеджмента и расторжении трудового договора с Натальей Прокиной признано обоснованным.

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