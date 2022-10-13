Обнинск, Калужская область, 13 октября 2022, 17:29 — REGNUM Из Обнинска Калужской области 13 октября отправили очередную группу мобилизованных граждан. В строю отъезжающих к месту службы находился мужчина по имени Александр. Неделю назад мобилизовали его сына, и тогда отец решил стать добровольцем. Два дня ходил в военкомат с просьбой призвать его и настоял на своём. Об этом, провожая мобилизованных, рассказал военный комиссар Обнинска Марат Акчурин, сообщает ТГ-канал «Перископ Обнинска».
Мобилизованных Обнинска к месту службы провожали родственники и представители городской администрации.
Ранее, ИА REGNUM сообщило, что председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев предложил унифицировать выплаты мобилизованным. По его мнению, все участники спецоперации должны быть в равных условиях и получать одинаковую поддержку из федерального бюджета, возможно, на условиях софинансирования с регионами.
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