Обнинск, Калужская область, 13 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Из Обнинска Калужской области 13 октября отправили очередную группу мобилизованных граждан. В строю отъезжающих к месту службы находился мужчина по имени Александр. Неделю назад мобилизовали его сына, и тогда отец решил стать добровольцем. Два дня ходил в военкомат с просьбой призвать его и настоял на своём. Об этом, провожая мобилизованных, рассказал военный комиссар Обнинска Марат Акчурин, сообщает ТГ-канал «Перископ Обнинска».

ТГ-канал «Перископ Обнинска» Мобилизованных Обнинска к месту службы провожали родственники

«Это очень хороший пример, это люди достойные», — отметил военком Марат Акчурин.

Мобилизованных Обнинска к месту службы провожали родственники и представители городской администрации.

«История нашей страны такова, что враг всегда претендовал на нашу землю: хотел прийти, хотел растоптать, хотел уничтожить, но никогда ему этого не удавалось. И в этот раз не удастся, потому что у нас есть такие защитники, как вы», — напутствовала мобилизованных горожан вице-мэр Обнинска по социальным вопросам Татьяна Попова.

Ранее, ИА REGNUM сообщило, что председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев предложил унифицировать выплаты мобилизованным. По его мнению, все участники спецоперации должны быть в равных условиях и получать одинаковую поддержку из федерального бюджета, возможно, на условиях софинансирования с регионами.