Москва, , 17:12 — REGNUM В Астане президент России Владимир Путин проведёт пресс-конференцию по итогам своего визита в Казахстан, сообщил 13 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

Уточняется, что встреча президента России с журналистами состоится завтра, 14 октября.

Напомним, Путин 13 октября прибыл в Казахстан на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где он выступил, заявив, что в Азии крепнут новые центры силы на фоне превращения мира в многополярную структуру.

Он отметил, что Москва предлагает более активно использовать национальные валюты во взаимных расчётах, ликвидируя нелегитимные искусственные преграды для восстановления цепочек поставок товаров.

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