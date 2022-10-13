Москва, 13 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Законопроект о расширении границ федеральной территории «Сириус» правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Расширение границ ФТ «Сириус» планируется за счет включения новых территорий общей площадью более 88 тыс. га, включающих: территорию между р. Мзымта и государственной границей с Республикой Абхазия и до границы Мостовского района Краснодарского края с расположенными на ней 14 населенными пунктами с населением более 25 тыс. человек и частью территорий Сочинского национального парка, Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника и Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Также в состав федеральной территории войдут отдельно расположенные участки, на которых располагаются филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии».

При этом земли особо охраняемых природных территорий в уточненных границах ФТ «Сириус» сохранят свой статус и существующую структуру управления.

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