Салехард, 13 октября 2022, 17:07 — REGNUM На Ямале выясняются обстоятельства исчезновения матроса теплохода. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Вахтенный матрос теплохода «Николай Чудотворец», который принадлежит ООО «Торговый дом Архангельск», пропал 13 октября 2022 года. Теплоход находится на берегу реки Полуй в Салехард на зимнем отстое.
Сейчас сотрудники полиции и «Ямалспаса» проводят мероприятия по установлению местонахождения мужчины. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.