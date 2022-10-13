Салехард, 13 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. На Ямале выясняются обстоятельства исчезновения матроса теплохода. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Prokuror-kaluga.ru Прокуратура

Вахтенный матрос теплохода «Николай Чудотворец», который принадлежит ООО «Торговый дом Архангельск», пропал 13 октября 2022 года. Теплоход находится на берегу реки Полуй в Салехард на зимнем отстое.

Сейчас сотрудники полиции и «Ямалспаса» проводят мероприятия по установлению местонахождения мужчины. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.