Василий Иванов,
14 октября 2022, 07:26 — REGNUM В Москве проходит Всероссийский форум сельских пекарей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Главной темой обсуждения стал проект комплексного развития сельских территорий, затрагивающий перспективы сельского хлебопечения и меры господдержки. В форуме приняли участие специалисты из 18 областей. В роли организаторов выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская гильдия пекарей и кондитеров.
Главной целью мероприятия участники считают возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и возродить культуру, навыки и традиции хлебопечения.
В рамках форума также организованы многочисленные мастер-классы по выпечке и созданию пряничных узоров, а также открыты две выставки с хлебной выпечкой и пряниками.
В пекарне
Василий Иванов © ИА REGNUM
Приготовления
Василий Иванов © ИА REGNUM
Скоро в печь
Василий Иванов © ИА REGNUM
У стола
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кухонная красота
Василий Иванов © ИА REGNUM
Первая партия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Симфония выпечки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жюри
Василий Иванов © ИА REGNUM
Приготовление
Василий Иванов © ИА REGNUM
Почти готовы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Готовы!
Василий Иванов © ИА REGNUM
За работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
С пылу с жару
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наталья, участница из Данково с Данковским пряником
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка выпечки
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Актаныш-хлеб от ТАТПОТРЕБСОЮЗа
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию пряников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию пряников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию пряников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка пряников
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Ураган любви», объемное декоративное изделие от Международного технологического колледжа МГУПП
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Музыкальная страна», объемное декоративное изделие от Московского Государственного Университета Пищевых Производств
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пряничная композиция «Храм Земли Родной»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Чудо-юдо рыба-кит», Екатерина Гришаева
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Царевна-лягушка», Татьяна Квашнина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пряник сувенирный «Конфеты-самоцветы», Анна Ульянова, г. Верхняя Пышма
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пряник сувенирный «А в Рязани грибы с глазами»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пряник сувенирный «Негритяночка», Наталья Желуденко, г. Пенза
Василий Иванов © ИА REGNUM
Продукция мастерской «Пряничный домик» Инессы Воробьевой из д. Липовцы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Волонтеры из Пищевого колледжа № 33 проводят экскурсию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа экспертной дегустационной комиссии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дегустация
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дегустация
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дегустация
Василий Иванов © ИА REGNUM
Школа пекарей на ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM