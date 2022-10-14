14 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 07:26 — REGNUM В Москве проходит Всероссийский форум сельских пекарей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной темой обсуждения стал проект комплексного развития сельских территорий, затрагивающий перспективы сельского хлебопечения и меры господдержки. В форуме приняли участие специалисты из 18 областей. В роли организаторов выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская гильдия пекарей и кондитеров.

Главной целью мероприятия участники считают возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и возродить культуру, навыки и традиции хлебопечения.

В рамках форума также организованы многочисленные мастер-классы по выпечке и созданию пряничных узоров, а также открыты две выставки с хлебной выпечкой и пряниками.

В пекарне Василий Иванов © ИА REGNUM

Приготовления Василий Иванов © ИА REGNUM

Скоро в печь Василий Иванов © ИА REGNUM У стола Василий Иванов © ИА REGNUM

Кухонная красота Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая партия Василий Иванов © ИА REGNUM Симфония выпечки Василий Иванов © ИА REGNUM

Жюри Василий Иванов © ИА REGNUM

Приготовление Василий Иванов © ИА REGNUM

Почти готовы Василий Иванов © ИА REGNUM

Готовы! Василий Иванов © ИА REGNUM

За работой Василий Иванов © ИА REGNUM

С пылу с жару Василий Иванов © ИА REGNUM Наталья, участница из Данково с Данковским пряником Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка выпечки Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке Василий Иванов © ИА REGNUM

Актаныш-хлеб от ТАТПОТРЕБСОЮЗа Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке Василий Иванов © ИА REGNUM

Мастер-класс по созданию пряников Василий Иванов © ИА REGNUM

Мастер-класс по созданию пряников Василий Иванов © ИА REGNUM

Мастер-класс по созданию пряников Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка пряников Василий Иванов © ИА REGNUM

«Ураган любви», объемное декоративное изделие от Международного технологического колледжа МГУПП Василий Иванов © ИА REGNUM

«Музыкальная страна», объемное декоративное изделие от Московского Государственного Университета Пищевых Производств Василий Иванов © ИА REGNUM

Пряничная композиция «Храм Земли Родной» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Чудо-юдо рыба-кит», Екатерина Гришаева Василий Иванов © ИА REGNUM «Царевна-лягушка», Татьяна Квашнина Василий Иванов © ИА REGNUM

Пряник сувенирный «Конфеты-самоцветы», Анна Ульянова, г. Верхняя Пышма Василий Иванов © ИА REGNUM

Пряник сувенирный «А в Рязани грибы с глазами» Василий Иванов © ИА REGNUM Пряник сувенирный «Негритяночка», Наталья Желуденко, г. Пенза Василий Иванов © ИА REGNUM

Продукция мастерской «Пряничный домик» Инессы Воробьевой из д. Липовцы Василий Иванов © ИА REGNUM

Волонтеры из Пищевого колледжа № 33 проводят экскурсию Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа экспертной дегустационной комиссии Василий Иванов © ИА REGNUM

Дегустация Василий Иванов © ИА REGNUM

Дегустация Василий Иванов © ИА REGNUM Дегустация Василий Иванов © ИА REGNUM