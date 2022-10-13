Архангельск, , 17:06 — REGNUM В бюджете Архангельской области на 2023 год предусмотрены средства на повышение зарплат. Об этом сообщает областное правительство.

Чемодан с деньгами Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По данным ведомства, общий объем доходов областного бюджета на 2023 год запланирован в размере 129,5 млрд рублей. Налог на прибыль традиционно станет самым крупным источником — по плану он составит 35 процентов в собственных доходах. Вторым по значимости является налог на доходы физических лиц с долей в 31 процент.

«Проектом предусмотрен безусловный приоритет — повышение зарплаты в бюджетной сфере и индексация социальных выплат. На все решения по заработной плате дополнительно в следующем году требуется почти восемь миллиардов рублей. В бюджете для этого предусмотрены необходимые ассигнования, в том числе на увеличение МРОТ», — отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году расходы бюджета Архангельской области выросли на 2,4 млрд рублей — за счет дополнительных доходов и экономии средств бюджета.