Архангельск, 13 октября 2022, 17:06 — REGNUM В бюджете Архангельской области на 2023 год предусмотрены средства на повышение зарплат. Об этом сообщает областное правительство.
По данным ведомства, общий объем доходов областного бюджета на 2023 год запланирован в размере 129,5 млрд рублей. Налог на прибыль традиционно станет самым крупным источником — по плану он составит 35 процентов в собственных доходах. Вторым по значимости является налог на доходы физических лиц с долей в 31 процент.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году расходы бюджета Архангельской области выросли на 2,4 млрд рублей — за счет дополнительных доходов и экономии средств бюджета.