Берлин, 13 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Россия, начав спецоперацию на территории бывшей УССР, начала «крестовый поход» против Запада, либеральной демократии и прогресса, заявил 13 октября канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Берлине.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

По его словам, Россия противостоит либеральной демократии, международному порядку, стоящему на правилах, свободе и прогрессу.

«Российское руководство ведёт эту войну как «часть большого крестового похода» и борется против либеральной демократии, международного порядка, основанного на правилах, против свободы и прогресса», — цитирует слова Шольца издание Handelsblatt.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западный «порядок, основанный на правилах», основан на расистском разделении мира на исключительные народы и все остальные.