Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Всемирный банк готовится выделить киевскому режиму до конца октября еще $530 миллионов. При этом финансирование обеспечивается гарантиями Великобритании и Дании, в результате чего общая сумма выплат банка Киеву достигнет примерно $11 миллиардов, сообщает 13 октября Reuters со ссылкой на президента финансового учреждения Дэвида Малпасса.

Всемирный банк

Малпасс заявил, что, несмотря на потребности других странах, мировому сообществу целесообразней в первую очередь решать финансовые потребности Киева, поскольку специальная военная операция России на территории бывш. УССР якобы «создает огромные проблемы для всего мира».

Ранее киевские власти получили $1,3 млрд экстренного финансирования от Международного валютного фонда. Средства пойдут на усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики.

Всего с февраля МВФ предоставил киевскому режиму $2,7 млрд.

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