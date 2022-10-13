Москва, , 16:57 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование государственной гражданской службы, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Дается определение понятия «профессиональный уровень» как знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта РФ, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта РФ, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Также дается определение сопутствующего понятия «оценка профессионального уровня», понятий «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».

Законопроект также предполагается введение регулирования вопросов оценки профессионального уровня для замещения должностей гражданской службы, осуществляемой как при назначении на должности гражданской службы по конкурсу, так и без его проведения.

При этом исключаются нормы, определяющие понятие квалификационного экзамена, который проводится с целью присвоения классных чинов государственным гражданским служащим, замещающим должности на определенный срок полномочий и назначенным без проведения конкурса.

Инициатива предполагает также дифференциацию ограничений, связанных с гражданской службой, распространяемых на гражданских служащих и граждан, принимаемых на гражданскую службу.