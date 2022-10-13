Пенза, 13 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Пензенской области стартовал совместный проект епархии и минтруда региона «Будем жить» с использованием средств фонда президентских грантов. Его целью является обеспечение гуманитарной помощью прибывших в область жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с территории б. УССР, сообщает 13 октября пресс-служба минтруда Пензенской области.

Богдан Борман ИА REGNUM Бесплатные вещи для нуждающихся

В рамках проекта запланированы благотворительные акции, во время которых пензенцы смогут пожертвовать вынужденным переселенцам зимнюю одежду и обувь. Теплые вещи примут в храмах, а также еженедельно по четвергам в епархиальном центре гуманитарной помощи.

Вторая часть проекта предусматривает покупку лекарств и отдельных видов одежды для нуждающихся беженцев. По словам председателя отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии, настоятеля Вознесенской церкви Владимира Кэтанэ, зачастую в пунктах сбора не хватает женской одежды больших размеров, мужской одежды и обуви. На средства фонда президентских грантов закупят недостающие теплые вещи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, эвакуированным жителям в Пензенской области возместят расходы на питание и арендную плату квартир.

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