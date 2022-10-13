Глушковский район, Курская область, 13 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Среди жителей двух курских приграничных посёлков, подвергшихся обстрелу 13 октября, нет пострадавших. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Обстрел подстанции в Тёткино

Глава региона показал разрушения на подстанции, которую атаковали ВСУ.

«Среди жителей посёлка Тёткино, а также села Попово-Лежачи никто, к счастью, не пострадал», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлках зафиксировали не менее 15 прилётов снарядов.