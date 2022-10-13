Сургут, Югра, 13 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в два раза подорожало техническое обслуживание автомобилей. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

AutoPhotography Автомобиль

Сургутянин пожаловался изданию, что техническое обслуживание (ТО) его скромной шестилетней иномарки с пробегом в 62 тыс. км и объёмом двигателя 1,6 л ему обошёлся в официальном дилерском центре 27 тысяч рублей, хотя год назад ТО стоило 14 тысяч рублей.

«А за замену тормозных колодок запросили еще 16 тысяч», — сокрушается сургутянин.

Представители одного из дилерских центров Сургута пояснили изданию двукратный рост цен подорожанием масла, фильтров и прочих расходников. Ещё одна причина дороговизны ТО — дефицит материалов.

«Кроме того, поменялась и логистика. Сегодня партии приходят по новым ценам», — отметили в дилерском центре.

В январе 2022 года ИА REGNUM сообщало со ссылкой на прогноз эксперта, что затраты владельцев на ремонт автомобилей в России в 2022 году вырастут на 17−20%.