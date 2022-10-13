Екатеринбург, 13 октября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, который в июне добровольцем отправился в Донбасс для участия в спецоперации, погиб, сообщает 13 октября пресс-служба вуза в своём телеграм-канале.

Aglobal Уральский горный университет

«В сентябре на Урал пришла трагическая весть: стрелок — помощник гранатомётчика стрелкового батальона рядовой Иван Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в своё время Иван Овсянов прервал учёбу для прохождения службы по призыву в ВС РФ, «после армии успешно восстановился», однако «доучиться на родной кафедре горных машин и комплексов ему так и не довелось: события, развернувшиеся на Донбассе, не позволили Ивану оставаться в стороне — летом он добровольцем ушёл на фронт».

«Гордимся нашим героем — Иваном Михайловичем Овсяновым! — сообщает пресс-служба. — Студенты, преподаватели и сотрудники Горного выражают глубокую признательность и благодарность родителям Ивана за воспитание сына — это действительно Герой России!»