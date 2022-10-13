Нассау, , 17:55 — REGNUM Багамские острова планируют ввести временный контроль за ценами для помощи семьям в борьбе с растущей глобальной инфляцией. Новые меры затронут 38 основных продуктов питания, включая яйца, хлеб, а также гигиенические принадлежности, сообщает 13 октября Reuters.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Багамских Островов Филип Дэвис объявил, что национальный контроль за ценами вводится в рамках более широких мер, призванных помочь островному государству, которое импортирует многие товары, справиться с последствиями роста цен во всем мире.

Начиная с 17 октября государство ограничит рост цен на 15% для оптовиков и на 25% для розничных торговцев. Это будет длиться на протяжении шести месяцев, после чего политика будет пересмотрена.

«Премьер-министр по-прежнему уверен, что эти дополнительные меры принесут облегчение багамским семьям», — говорится в заявлении правительства.