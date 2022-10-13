Москва, , 16:49 — REGNUM Законопроект о передаче ряда полномочий в сфере строительства органам местного самоуправления, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Для оптимизации оказания государственных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, повышения скорости оказания услуги по выдаче данных разрешений, разгрузки центрального аппарат Роснедр и его территориальных органов законопроектом предлагается передать полномочие по выдаче разрешения на строительство (и соответственно — по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) от Роснедр и его территориальных органов органам местного самоуправления.

Таким образом, правительство предлагает вернуться к практике 2011 года.

Анализ сведений о количестве выданных территориальными органами Роснедр разрешений на строительство за 2021 г. позволяет установить среднее значение количества документов по федеральным округам — разрешений на строительство — 571, разрешений на ввод в эксплуатацию — 251.

Наибольшее количество выданных документов приходится на Уральский федеральный округ — разрешений на строительство 4 421 ед., разрешений на ввод в эксплуатацию — 1 561, при этом на территории данного округа расположено 1 164 муниципальных образований. В составе Приволжского федерального округа находится 14 субъектов РФ, в границах которых расположено 5 596 муниципальных образований. За 2021 г. департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу выдано 767 разрешений на строительство, 481 разрешение на ввод в эксплуатацию, приводят данные в правительстве.