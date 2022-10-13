Москва, , 16:47 — REGNUM Законопроект о включении города Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», внесло правительство РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Разработчики отметили, на период аренды комплекса «Байконур» город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения страны, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан. Вместе с тем, сейчас отсутствует правовой механизм введения на территории Байконура специального налогового режима, поскольку органы городской представительной и законодательной власти в городе Байконуре не формируются.

Напомним, с 2019 года в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области в рамках эксперимента действует особый налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход (НПД). Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают «на себя», а также чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Им предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении, чтобы автоматически уплачивать налог на профессиональный доход. Его ставка достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам, 6% — за работу с юрлицами. При этом самозанятые освобождаются от уплаты подоходного налога (13%).

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