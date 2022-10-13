Москва, , 16:58 — REGNUM Министерство обороны России обнародовало видеозаписи боевого применения барражирующих боеприпасов, также известных как «дроны-камикадзе», по технике боевиков ВСУ.

Беспилотник концерна «Калашников» Rostec.ru

Видео размещено 13 октября в телеграм-канале российского военного ведомства.

Представлены кадры как с головки оптического наведения боеприпаса, так и данные объективного контроля ударов разведывательным беспилотником.

Зафиксированы удары по автотехнике, танкам, а также по бронемашинам и самоходным артиллерийским установкам (САУ) производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне СВО российские войска применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет», выпускаемые концерном «Калашников», а также дроны-камикадзе «Герань-2», по мнению СМИ, закупленные у Ирана.

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