Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Палата депутатов парламента Мексики продлила до 2028 года постановление о присутствии вооруженных сил на улицах страны ради обеспечения общественной безопасности. При этом критики считают, что это является очередным шагом к милитаризации страны, сообщает 13 октября Reuters.

Сенат Мексики Haakon S. Krohn

Постановление о развертывании вооруженных сил на улицах, одобренное большинством голосов и поддержанное ранее нижней палатой Сената, должно было истечь к 2024 году, однако теперь оно будет действовать вплоть до 2028 года.

Сенатор от правящей партии «Морена» Люси Меза заявила, что продление срока этих полномочий необходимо для «обеспечения своевременной и эффективной борьбы с насилием в стране».

Напомним, после убийства журналиста Фредида Романа в Мексике прошла протестная акция, в которой приняли участие около 50 работников СМИ и общественников.