Москва, , 16:36 — REGNUM Российских криптобизнесменов ещё не скоро перестанут блокировать на американских и европейских площадках, уверен депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Антон Ткачёв newpeople.ru

В телеграм-канале депутата была опубликована таблица, в которой указаны биржи по мере рисков блокировки на них граждан России. В качестве наиболее благоприятных указаны биржи в Китае, Сингапуре и Панаме.

«Теперь занимающиеся арбитражем и переводами на криптобиржах соотечественники могут попасть под новые санкции. Но говорить о тотальной изоляции криптосообщества от россиян нельзя. Просто нужно выбирать правильные биржи», — отметил Ткачёв.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. В нем, в частности, российским гражданам запрещается иметь криптоактивы в странах Европы.

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