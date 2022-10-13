Москва, 13 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Уголовное дело по фактам обстрелов территории Белгородской области поручил возбудить 13 октября председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Формирования киевского режима 13 октября совершили обстрел Белгорода, в результате чего разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке у одного из лицеев.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа, имеются разрушения на территории школы.

Следователи зафиксируют указанные факты и установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, заявили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Белгорода жертв удалось избежать.