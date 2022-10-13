Москва, , 16:34 — REGNUM Россия не заинтересована в ударах по своим собственным объектам, напомнил 13 октября журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Россия планирует разрушить часть своей газотранспортной системы, чтобы навредить Киеву, сделанное в интервью иностранной прессе, Песков сказал: «Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу».

Напомним, Зеленский мотивировал такие якобы имеющиеся у России планы тем, что Москва хочет обвинить в диверсии Киев, для чего и будет наносить удар по своим объектам.

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