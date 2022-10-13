Специальный представитель ЕС по Западным Балканам внезапно прибыл в Косово
Приштина, Сербия, 13 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак 13 октября прибыл в Приштину с внезапным визитом.
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Мирослав Лайчак
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти в здании правительство Косово. Последний визит Лайчака в Косово состоялся 15 сентября.
Напомним, ранее глава исполнительной власти Косово также обсуждал диалог Косово и Сербии с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими ранее анонсировал возможную встречу между Курти и президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе в октябре, хотя и не назвал конкретной даты.