Бристоль, , 17:18 — REGNUM В американском штате Коннектикут в Бристоле были убиты два полицейских и еще один ранен в результате перестрелки, сообщает 13 октября Reuters.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Полиция штата Коннектикут не сообщила подробностей стрельбы, однако ожидается, что детали появится позже после пресс-конференции по поводу инцидента.

«Два офицера были застрелены и погибли, один получил серьезные ранения. Мы просим вас молиться вместе с семьями, офицером и всеми пострадавшими», — написал отдел местной полиции в Twitter.

«Мы продолжаем усердно работать над сбором точной информации от наших следователей и всех причастных», — добавляют авторы сообщения.

Ранее местный филиал телеканала CBS WFSB сообщил, что в больницу Bristol Health прибыло много полицейских после стрельбы, которая произошла примерно в полумиле от штаб-квартиры спортивной телесети ESPN.