Брюссель, 13 октября 2022, 16:35 — REGNUM В рамках предложения Германии 15 стран Европы подписали протокол о намерении создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Shield, сообщила 13 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер на своей странице в Twitter.
«По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны», — написала Дедондер.
По её словам, подписание этого протокола является символом стремления усилить европейский фактор в блоке НАТО.
Детали потенциальной системы ПВО пока не приводятся.
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