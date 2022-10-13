История вопроса

Организация Североатлантического договора или Североатлантический Альянс (North Atlantic Treaty Organization) существует как военно-политический блок с 4 апреля 1949 года. Он был основан в США и на 2018 год в него входили 29 стран. Одна из заявленных целей альянса - сдерживание любой формы агрессии в адрес члена союза или защита от неё.