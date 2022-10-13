Брюссель, 13 октября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В рамках предложения Германии 15 стран Европы подписали протокол о намерении создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Shield, сообщила 13 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер на своей странице в Twitter.

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«По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны», — написала Дедондер.

По её словам, подписание этого протокола является символом стремления усилить европейский фактор в блоке НАТО.

Детали потенциальной системы ПВО пока не приводятся.